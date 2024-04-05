В Алматы два автомобиля столкнулись лоб в лоб и едва не улетели в речку
Авария произошла по улице Керей-Жанибек хандар, напротив ресторана Bellagio.
Фото: Zakon.kz
По словам водителя Toyota Camry, перед ним резко затормозил автомобиль, и он, чтобы избежать столкновение, вырулил на полосу встречного движения, где в этот момент к нему навстречу ехал Mitsubishi Lancer.
Фото: Zakon.kz
Жесткое лобовое столкновение произошло на мосту и оба автомобиля улетели на бордюр, который их спас от падения в речку.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Mitsubishi Lancer, а также пассажир Toyota Camry. Всех троих госпитализировали в ближайшую больницу.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Водитель Toyota Camry тоже пострадал, но от госпитализации он отказался. Медики оказали ему первую помощь на месте аварии.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Жуткая автомобильная авария произошла 5 апреля на трассе Алматы – Бишкек. Автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь по трассе в западном направлении в сторону области, вылетел с дороги в кювет. В результате машина врезалась в дерево. В ДТП один человек погиб, еще один пострадал.
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