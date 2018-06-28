Тушение пожара на складах Алматы осложняется из-за нехватки воды и сильного дыма

Сейчас пожар локализован на площади более 17 тысяч квадратных метров

В Алматы пожарным удалось локализовать возгорание на складах, ликвидация возгорания продолжается, передает Zakon.kz. По информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, тушение пожара осложняется сильным задымлением, а также отсутствием источников водоснабжения на территории объекта.

"28 июня в 6 часов 2 минуты на Центральный пункт пожарной связи города Алматы поступило сообщение о загорании складских помещений ангарного типа в Турксибском районе. При этом точного адреса заявителями не сообщалось. В 6 часов 3 минуты незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений. Силы и средства задействованы по повышенному рангу вызова № 3. Всего к месту вызова привлечено: 75 пожарных и 20 единиц техники Департамента по ЧС города Алматы. Для осуществления подвоза воды задействованы коммунальные службы", - сообщил Иманкулов.

На месте ЧП работает оперативный штаб по руководству тушением пожара. В ходе тушения пожара задействован вертолет Ми-171 Казавиаспас Комитета по чрезвычайным ситуациям с водосливным устройством, каждый сброс составляет по 3 тонны. Сейчас уже было сброшено на объект 60 тонн воды. Подвоз воды производится шестью автоцистернами с водоемов, расположенных на удалении трех километров.

"Ангары близко расположены друг к другу с различной продукцией народного потребления (шины, молочная продукция, масла и т.д.), что способствовало быстрому распространению огня. Принятыми мерами в 09 часов 06 минут пожар локализован на площади более 17 тысяч квадратных метров", - добавил он.

Видеорепортаж с места событий вы можете посмотреть здесь.

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