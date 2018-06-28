Пожар на складах Алматы ликвидирован

В общей сложности с вертолета сброшено более 130 тонн воды.

Крупный пожар, охвативший склады в Турксибском районе Алматы ликвидирован, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

По его словам пожар ликвидирован в 10 часов 46 минут по времени Алматы. Его площадь составила 17 380 кв.м. Осуществлено 44 сброса воды с помощью вертолета. В общей сложности сброшено 132 тонны воды. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, сообщение о возгорании складских помещений ангарного типа в Турксибском районе, поступило на Центральный пункт пожарной связи города Алматы в 6 часов 2 минуты. Были задействованы силы и средства по повышенному рангу вызова № 3. Всего к месту вызова было привлечено: 75 пожарных и 20 единиц техники Департамента по ЧС города Алматы. Для осуществления подвоза воды были задействованы коммунальные службы, а так же вертолет Ми-171 Казавиаспас Комитета по чрезвычайным ситуациям с водосливным устройством. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, а также отсутствием источников водоснабжения на территории объекта. Подвоз воды производился шестью автоцистернами с водоемов, расположенных на удалении трех километров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!