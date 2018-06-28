Кайрат Нуртас опубликовал фото со свадьбы дочери Назарбаевой

Певец сфотографировался с Нурали Алиевым, а также с Геннадием Головкиным.

Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал в Instagram фото со свадьбы дочери Дариги Назарбаевой, сообщает Zakon.kz.

Певец сфотографировался с Нурали Алиевым, а также с Геннадием Головкиным.

Свадьба состоялась в субботу 23 июня. Дочь Дариги Назарбаевой - Венера - вышла замуж за 22-летнего Далена Чайжунусова.

Дален Чайжунусов родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби. Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева. По словам друзей молодоженов, Венера и Дален познакомились два года назад, а их помолвка состоялась в начале мая этого года.

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