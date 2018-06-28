Экологи озабочены состоянием Иле-Алатауского нацпарка

Члены Экологического общества отмечают, что в свете критического состояния экологических систем Иле-Алатауского национального парка, строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау", недопустимо.

Во время пресс-конференции в Алматы представители экологического движения "Зелёное спасение" показали, в каком состоянии на сегодня находится Иле-Алатауский национальный парк, передаёт корреспондент BNews.kz.

Иле-Алатауский национальный парк был создан решением правительства в 1996 году. В 2002 году он был внесён в перечень объектов Республики Казахстан для номинации в список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако до сих пор этого не произошло.

На сегодня экологи обеспокоены сложившейся ситуацией в парке. Согласно проведённому исследованию территории на протяжении долгих лет, стало очевидно – экологическим системам нанесён ущерб.

Экологическое общество "Зелёное спасение" существует более 25 лет. Его представители уже четверть века занимаются мониторингом Иле-Алатауского национального парка и других особо охраняемых территорий в Алматы и Алматинской области.

"За последние три года мы побывали во всех ущельях нацпарка и других парков. За это время нами отснято более восьми тысяч фото. Это не только красоты, пейзажи и красивые пики, но это и факты нарушений, экологических проблем. В рамках мониторинга мы обнаружили такие проблемы как захват земель, незаконно размещённые собственники, различные руины зданий и сооружений, которые на протяжении многих лет находятся на территории и наносят экологический ущерб", - говорит член ЭО "Зелёное спасение" Светлана Спатарь.

По мнению экологов, помимо урона окружающей среде, это ущерб туристической привлекательности всего региона.

"Различные шлагбаумы, заборы, колючая проволока – всё это препятствует туристам. Люди не могут попасть туда, куда они хотят. Кроме того, главный бич наших гор - это несанкционированные свалки, загрязнение почвы и водоёмов, выгул скота. Всё это вместе наносит ущерб для экосистемы нацпарка", - считает Светлана Спатарь.

На сегодня экологическое общество пытается собственными силами решить проблемы, направляя письма руководству Иле-Алатауского национального парка. Однако последние сетуют на небольшое количество сотрудников, которые не в силах справиться со всеми существующими проблемами, говорит эколог.

"За три года мы направили более 300 писем по различным фактам нарушений. Надо сказать, что некоторые проблемы решаются. Самая легкорешаемая проблема - это ликвидация свалок. Сотрудники едут на указанное место, убирают. Часто мы получаем информацию, что сотрудники бывают наказаны, но мы ни разу не слышали, чтобы были наказаны сами туристы – те, кто эту свалку организовал, но ведь первая причина - сами туристы (…) Мы очень давно и долго ездим, видим масштабы проблемы. Ситуация с каждым годом только ухудшается", - говорит Светлана.

В качестве доказательств экологи привели фотографии национального парка, где существует угроза экосистеме и привели свои пути их решения.

Площадь нацпарка, по данным, приведённым экологами, составляет 198 669 га. Занимает он территорию как города, так и области. При этом заповедным режимом охвачено 39,4% территории и 60,6% - зоны туристической и рекреационной деятельности и ограниченной хозяйственной деятельности.

Сейчас на территории парка существует ограниченная хозяйственная деятельность. В аренду сдают беседки, банки и топчаны.

Выпас скота, неконтролируемый туризм и фрагментация экосистем – проблемы, которые тоже необходимо решать.

"Как животные могут мигрировать через такое количество заборов, я не говорю о том, что миграция туристов невозможна. Почему в городе заборы убирают, а в национальном парке нет?"- задаётся вопросом представитель ЭО Сергей Куратов.

Также урон природе приносят несанкционированные свалки, последствия от строительства инфраструктуры, заброшенные сооружения, техногенные катастрофы.

При этом по всей территории установлено ограничение доступа к природным ресурсам нацпарков. Кроме того, как отметили в экологическом обществе, до сих пор не существует карты для туристов, где указаны места, за посещение которых необходимо вносить плату. Отсюда некоторые пешие туристы сталкиваются с определёнными проблемами.

В некоторых ущельях можно наблюдать изображения свастики.

"На высоте 4 тыс метров, на вершинах пиков, в ущельях есть подобные изображения. Мы неоднократно писали заявление в полицию. В прошлом году осенью один из журналистов обратился с этим вопросом. Там (в полиции – прим. ред.) ответили, что если обратиться в полицию, мы бы начали действовать, но три года наши заявления лежат и ничего не делается. Этот вопрос не экологии, но более серьёзный вопрос", - говорит Светлана Спатарь.

Таким образом, экологи предлагают собственные пути решения данных проблем: ужесточить и привести природоохранное законодательство Республики Казахстан в соответствие с требованиями международных конвенций; придать особый статус ООПТ (Особо охраняемым природным территориям), включенным в предварительный перечень и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и другим территориям, на которые распространяется действие международных соглашений; положить конец вмешательству местных органов власти в деятельность национальных парков; запретить предоставление участков национальных парков в долгосрочное пользование (аренду); вывести из границ ООПТ республиканского значения всех сторонних земельных собственников; запретить перевод территорий ООПТ из категории "земли ООПТ" в категорию "земли запаса"; запретить капитальное строительство в заповедниках и национальных парках, кроме необходимого для функционирования ООПТ; организовать специальную службу рейнджеров.

"Рейнджеры - это службы нацпарков. Это люди, которые специально обучены. Во-первых, оказывать первую медицинскую помощь, помогать туристам находить тропы, организовывать лагеря для их проживания, которые обеспечивают их безопасность при переправах, столкновениях с дикими животными. Они следят чтобы не было никакого криминала, незаконной охоты. Это высококвалифицированные специалисты. Лучше обучить наших местных людей и создать рабочие места. Это наше предложение, но это нужно узаконить", - подытожили экологи.

Таким образом, как отмечают члены Экологического общества, в свете общего критического состояния экологических систем Иле-Алатауского национального парка, расширение хозяйственной деятельности на его территории и в охранной зоне, в частности, строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау", недопустимо.

"Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, совершение действий, вызвавших экологические бедствия и чрезвычайную экологическую ситуацию, было зафиксировано нашей организацией в ходе мониторинга. Согласно ст.169 Уголовного кодекса вышеназванные действия классифицируются как уголовное преступление против мира и безопасности, а именно - экоцид", - отметил Сергей Куратов.

Ранее в Алматы представили обновлённый проект курорта Кок-Жайляу. Согласно ему, сокращена площадь застройки в 10 раз. Кроме того, сокращено общее количество трасс и уменьшена их протяжённость. На курорте планируют создать искусственный водоём, построить гостиницу и ресторан. Стоимость такого проекта оценивается в 200 млн долларов.

В свою очередь, общественники не согласны с концепцией. На презентации проекта защитники природы раскритиковали обновлённый проект. Они обеспокоены тем, что из-за строительства с территории природного парка исчезнут животные и растения.

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