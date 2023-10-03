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Инспектора Иле-Алатауского нацпарка жестоко избили

Лесника Иле-Алатауского нацпарка жестоко избили Фото: соцсети
В социальных сетях появилась информация, что 29 сентября жестко избили инспектора Иле-Алатауского национального парка, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала его сестра. По ее словам, инцидент произошел вечером 29 сентября на территории Иле-Алатауского национального парка.

"Мой братишка, Куатбеков Дамир спускался пешком со своего обхода и увидел, как автомобиль Toyota Land Cruiser ломал шлагбаум, зацепив его тросом. Он подошел к ним и спросил, зачем ломают шлагбаум. На что подошел один из тех, кто был в машине и там завязалась драка", – рассказала сестра пострадавшего. 

Она отметила, что ее брат был в камуфляжной форме с логотипом Иле Алатауского Национального природного парка, при нем было удостоверение инспектора.

В машине было четыре человека. Один из них достал биту из багажника и стал бить Дамира. В какой-то момент он потерял сознание. Когда очнулся, уже было совсем темно. Из-за света фар он толком не увидел номера машины.  По ее словам, когда Дамир очнулся, пришел к ним, так как их дом самый первый, если спускаться с гор.

"Весь в крови. Из уха шла кровь. Еще болели ребра и голова. Его рвало. Вызвали полицию. Они ночью приехали на место, смотрели следы. Также изъяли одежду. Врачи поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы, – сообщила она. 

В пресс-службе Иле-Алатауского национального парка прокомментировали данный инцидент.  

Данная ситуация произошла 29 сентября около 19:15 на территории Иле-Алатауского национального парка в Каменском лесничестве в ущелье "Аккайын" по дороге в ущелье "Мокрый ключ".

"Четверо неизвестных лиц напали на инспектора Каменского лесничества Медеуского филиала, когда тот пытался воспрепятствовать их незаконному проникновению на территорию нацпарка. Злоумышленники на автомашине Toyota Land Cruiser, черного цвета (покраски Раптор), пытались вырвать закрытый шлагбаум, в ущелье "Мокрый ключ", с помощью буксирного троса", – говорится в сообщении. 

В настоящее время следственными органами проводится досудебное расследование. Состояние государственного инспектора стабильное.

Ранее в Алматинской области туристы обнаружили незаконную вырубку деревьев на территории Иле-Алатауского национального парка. Прокуратура уже начала проверку. 

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