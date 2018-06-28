В Казахстане будут внедрять геномную паспортизацию сельхозкультур и животных

Также в стране планируют массово внедрять молекулярные или ДНК-маркеры.

В Казахстане планируют использовать геномную паспортизацию сельхозкультур и животных. Это необходимо для того, чтобы выявлять генетический потенциал каждого вида, сообщает Хабар 24.

Также в стране планируют массово внедрять молекулярные или ДНК-маркеры. До этого их использовали единицы. Чтобы адаптировать мировые инновации к условиям на местных производствах, в стране объединились три крупных научных центра. Их задача – увеличить урожайность и качество готовой продукции. Соответствующий договор подписали сегодня в Астане.

- Когда мы понимаем, что с определенными качествами потребительскими сортов или пород сопряжены те или иные гены, то мы можем, не дожидаясь того, чтобы, допустим, теленок вырос в быка или корову и понять, какая у него была удойность. Мы можем на ранней стадии развития организма сказать, есть ли в нем все необходимые гены, или в растении, - поясняет генеральный директор Национального центра биотехнологий КН МОН РК Ерлан Раманкулов.

- Мы повышаем эффективность нашей работы, сроки и качество само. Соглашение бессрочное. Мы надеемся на постоянное партнерство, - говорит председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр Улан Тажибаев.

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