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Инновационные методы геологоразведки внедряют в Казахстане

Актогай, месторождение, медь, карьер , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:37 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 3 декабря 2024 года сообщил, что в Казахстане активно внедряются передовые методы геологоразведки, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что одним из них являются аэрогеофизические исследования, которые дают качественную современную информацию о строении недр и являются необходимыми данными для привлечения инвестиций в разведку недр. Пилотный проект охватывает перспективные регионы Казахстана, включая Северное Прибалхашье и Калба-Нарымскую зону. 

Дальнейшая работа по цифровизации геологических данных запланирована в рамках отдельного проекта, предусматривающего использование технологий искусственного интеллекта. Это дает возможность быстро и эффективно использовать накопленную информацию о геологии и анализировать данные.

"Также в мае текущего года с участием "Тау-Кен Самрук" и Ivanhoe заключено сотрудничество для совместного проведения геологоразведки. Будут использованы технологии Typhoon в Казахстане, которая может выявлять месторождения меди, золота, серебра на глубинах до 1,5 км", – сказал Канат Шарлапаев.

Ранее сообщалось, что разведанные запасы золота превышают объемы его добычи в Казахстане.

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