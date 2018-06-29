Преимущества нового портала электронных закупок АО "Самрук-Қазына"

Предприниматели получили мощный и удобный инструмент для развития своего дела.

На портале электронных закупок АО «Самрук-Қазына» с начало года зарегистрировались свыше 15 тысяч потенциальных поставщиков. Система была запущена в феврале текущего года. Zakup.sk.kz автоматически отслеживает соблюдение требований правил закупок, не допускает завышения требований по отношению к поставщикам, контролирует соблюдение процедурных сроков, проводит фильтрацию ненадежных поставщиков Фонда и государственных закупок, автоматически публикует принятые решения по закупкам и т.д., передает Zakon.kz.

По мнению директора «СенiмTrade LTD» Асета Игембаева, предприниматели получили мощный и удобный инструмент для развития своего дела. С момента запуска информационной системы электронных закупок АО «Самрук-Казына» в 2013 году, компания Асета начала активно участвовать в электронных закупках. Сегодня, оценивая новый портал электронных закупок zakup.sk.kz, предприниматель выделил несколько полезных преимуществ данного ресурса.

Дружелюбный интерфейс

Восприятие портала комфортно с первого взгляда. Этому способствует функция разделения главного окна. Слева отображена информационно-поисковая часть, справа- данные об опубликованных закупках, их ценовые и типовые характеристики. Удобно наличие счетчика оставшегося времени.

Отзывчивый и быстрый поиск

Теперь для поиска нужных закупок достаточно трех-четырех кликов. Пользователи оценят удобство поиска через классификатор кодов Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг.

Удобный личный кабинет пользователя

Во вкладке «Замечания/предложения», потенциальный поставщик непосредственно на портале может оставить заказчику сообщение. Вкладка «Профиль компании», включает разделы«Пользователи компании», «Документы», «Регистрационные данные», «Организационная структура» - все они всегда под рукой и готовы к редактированию.

Быстрые уведомления

Обновленный портал также может сообщать информацию по конкретной закупке. Специально для этого разработана вкладка «Уведомление». Если будут новые данные о закупке, то на вкладке загорится красный сигнал с количеством данных уведомлений.

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