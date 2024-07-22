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Азиатский банк развития доверяет правилам закупок АО "Самрук-Қазына"

Азиатский банк развития доверяет правилам закупок АО &quot;Самрук-Қазына&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:36 Фото: пресс-служба KEGOC
Так, Азиатский банк развития (АБР) профинансирует проект по усилению электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана на 58,2 млрд тенге.

Заключение кредитного соглашения подтверждает доверие международных финансовых институтов к закупочным процедурам АО "Самрук-Қазына".

Подрядчиками проводятся работы по разработке проектно-сметной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ, которые предусматривают строительство двух воздушных линий электропередачи 500 кВ общей протяженностью 475 км, а также реконструкцию и расширение трех подстанций 500 кВ "Шу", "Жамбыл" и "Шымкент".

Проект позволит интегрировать в сеть крупномасштабную генерацию электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников, усилить и стабилизировать передачу электроэнергии на юге страны, а также повысить энергетическую безопасность Казахстана.

"Партнерство АБР с АО "KEGOC" поможет Казахстану в достижении целей по нулевым выбросам, энергетическому переходу и расширению использования возобновляемых источников энергии. Этот проект синхронизирован с вводом новых генерирующих мощностей, что позволит снизить потери при передаче электроэнергии и окажет положительное влияние на экономическое развитие региона. АБР окажет содействие АО "KEGOC" и технические консультации по интеграции возобновляемых источников энергии и развитию Национальной электрической сети". Генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сюзанна Габури
Азиатский банк развития доверяет правилам закупок АО "Самрук-Қазына", фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:36

Фото: пресс-служба KEGOC

"Новая архитектура национальной электрической сети позволит вовлечь в энергобаланс огромный потенциал возобновляемых и традиционных источников энергии Южного Казахстана. Существенно увеличится экспортный и транзитный потенциал и будет усилена энергетическая безопасность всего региона. Благодарим Азиатский банк развития за возможность совместно работать над такими важными проектами".Глава KEGOC Наби Айтжанов

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