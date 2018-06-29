Ертаеву аннулировали вид на жительство в России

Также поcле обращения Генеральной прокуратуры РК решением Главного управления МВД России аннулирован вид на жительство, выданный Ертаеву в ноябре 2017 года.

Генеральной прокуратурой принимаются меры по экстрадиции экс-советника председателя совета директоров АО "РБК Банк" Жомарта Ертаева из Российской Федерации, передает Zakon.kz.

Вместе с российскими коллегами Генпрокуратурой продолжается работа по экстрадиции Ертаева в Казахстан.

"По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 14 июня 2018 года Пресненским районным судом Москвы избранная в отношении Ертаева мера пресечения в виде "домашнего ареста"продлена до 8 ноября текущего года", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК

Напомним, что он разыскивается за совершенное хищение 160 млн долларов. Ранее Жомарт Ертаев прокомментировал задержание и выдвинутые против него обвинения. Он пояснил, что переехал в Москву три года назад для работы над строительством телекоммуникационной магистрали из Китая в Западную Сибирь. Находясь в РФ, он начал оформлять российское гражданство и принял решение об отказе от казахстанского.

Обвинение в том, что он, будучи советником председателя совета директоров АО “Bank RBK”, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств, Ертаев полностью отрицает.

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