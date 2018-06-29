В Алматы продлен арест бизнесмену-миллионеру, подозреваемому в создании ОПГ

По версии следствия, Есбол Джапбасов - лидер организованной преступной группировки, получившей название в честь главаря банды - джапбасовские.

Продлен арест бизнесмену-миллионеру Есболу Джапбасову, подозреваемому в лидерстве над ОПГ контрабандистов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, постановлением Алмалинского районного суда подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.234 ч.3 п.2 - экономическая контрабанда, и ст.264 ч.2 - создание и руководство транснациональной организованной группой.

2 апреля 2018 года стало известно о задержании в Алматы бизнесмена-миллионера, у которого нашли колоссальные накопления, элитную недвижимость в Алматы и за границей и даже целый табун породистых скакунов. По версии следствия, Есбол Джапбасов - лидер организованной преступной группировки, получившей название в честь главаря банды - джапбасовские. ОПГ долгое время занимается контрабандой на Кордайском участке границы Казахстана с Кыргызстаном. Оттуда нелегально привозили мясо птицы, а туда завозили нефтепродукты. Кроме того, как выяснили спецслужбы, джапбасовские взяли под свой контроль пункты пропуска «Карасу» и «Кордай» и собирали деньги за проезд через границу. Как минимум 80 тысяч тенге они брали с каждого водителя фуры за беспрепятственное пересечение кордона. В день зарабатывали миллионы.

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