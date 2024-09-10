В Алматы прикрыли лавочку ОПГ "карманников"

В Алматы прокурорами пресечена деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) "карманников". Ежедневно их преступный доход составлял около миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

После проведенного досудебного расследования установлено, что лидер и 11 участников ОПГ с ноября 2023 года орудовали в общественном транспорте и похищали ценности граждан.

"По средним подсчетам ежедневный преступный доход злоумышленников составлял около миллиона тенге. Приговором суда 9 участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Кроме того, двое участников ОПГ объявлены в розыск. В отношении них ведется отдельное расследование.

В заключении казахстанцев прокуратура призвала быть бдительными и проявлять осторожность.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана выступил с важным заявлением. В нем говорится о задержании сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Алматы.