В Алматы прикрыли лавочку ОПГ "карманников"
Фото: pexels
В Алматы прокурорами пресечена деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) "карманников". Ежедневно их преступный доход составлял около миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
После проведенного досудебного расследования установлено, что лидер и 11 участников ОПГ с ноября 2023 года орудовали в общественном транспорте и похищали ценности граждан.
"По средним подсчетам ежедневный преступный доход злоумышленников составлял около миллиона тенге. Приговором суда 9 участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Кроме того, двое участников ОПГ объявлены в розыск. В отношении них ведется отдельное расследование.
В заключении казахстанцев прокуратура призвала быть бдительными и проявлять осторожность.
Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана выступил с важным заявлением. В нем говорится о задержании сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Алматы.
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