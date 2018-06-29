Подорожает ли жильё в Казахстане, рассказали эксперты

В последнее время в большинстве регионов преобладает положительная динамика, которая теперь лишь изредка сменяется снижением.

Аналитики krisha.kz подвели итоги полугодия и назвали главные ценовые тенденции, а также оценили перспективу возможного роста цен, в том числе в связи с программой «7-20-25». Несмотря на события, которые могли дестабилизировать рынок недвижимости РК, первая половина 2018 года завершилась без грандиозных трансформаций. При этом адекватная коррекция цен, произошедшая в последние шесть месяцев, стала показателем хорошего состояния рынка и восстановления спроса.

В последнее время в большинстве регионов преобладает положительная динамика, которая теперь лишь изредка сменяется снижением.

Если сравнивать первую половину 2018 года со второй 2017-го, то изменения очевидны. Так, прирост среднего ценового показателя за весь период в некоторых населённых пунктах страны достиг 4-5 % и даже превысил эту планку. В частности, в тройке лидеров оказались Петропавловск, где средние цены предложений в первом полугодии стали выше на 5.5 %, Семей (+4.9 %) и Астана (+3.7 %).

Более скромная положительная динамика, в пределах 1 и 1.8 %, наблюдалась в Шымкенте и Караганде. В Костанае и Уральске индекс цен сдвинулся вверх всего на 2.3 и 2.4 %. Прирост в Актобе, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Кокшетау составил менее 1 %.

Снижение средних цен зафиксировано в трёх городах. В Актау полугодовой индекс просел на 1.9 %, в Таразе — на 0.8 %. В наименьшей степени это проявилось в Алматы (—0.6 %).

Если говорить о рынке жилья Казахстана в целом, то можно отметить, что в первом полугодии индикатор стоимости жилья оказался на 1.5 % выше, чем в предыдущие шесть месяцев.

Что касается уровня текущих цен, актуальных в июне, то ситуация выглядит так: наиболее дешёвая недвижимость находится в Таразе и Актобе. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 151.8 и 153.8 тыс. тенге.

Единица площади в Павлодаре и Семее стоит порядка 163 и 164 тыс. тенге. В Усть-Каменогорске — 167.7 тыс. тенге, в Уральске — 176 тыс. тенге, в Кокшетау и Костанае — 178.5 и 185.3 тыс. тенге соответственно.

В Петропавловске, Караганде и Шымкенте жильё дороже. Средняя стоимость квадрата в этих городах — 187.9, 198.9 и 199.5 тыс. тенге соответственно.

В рейтинге казахстанских городов с дорогой недвижимостью традиционно лидирует Алматы. В июне один квадратный метр здесь стоил около 341 тыс. тенге. На втором месте Астана (325.8 тыс.), на третьем — Актау (213.6 тыс.).

Если сопоставить текущие показатели с прошлогодними, то можно заметить, что в некоторых регионах изменения весьма значительны. В наибольшей степени ситуация изменилась в Семее и Петропавловске, где индекс цен относительно июня 2017 года вырос на 6.3 и 10 % соответственно.

Положительная динамика в пределах 1–4 % наблюдается (относительно июня 2017 года) в Караганде (+1.2 %), Павлодаре (+1.2 %), Актобе (+1.3 %), Уральске (+2 % ), Астане (+2.9 %) и Костанае (+3.9 %). В Алматы и Шымкенте зафиксирован прирост, но менее значительный: 0.7 и 0.3 % соответственно.

Снижение на 1-2 % произошло в Усть-Каменогорске (—0.9 %), Кокшетау (—1.1 %) и Таразе (—1.7 %). Самый масштабный откат значений замечен в Актау, где средняя стоимость предложений в июне этого года на 5.5 % ниже, чем 12 месяцев назад.

Что касается января 2018 года, то с тех пор индекс цен на жильё в городах РК вырос на 0.7 %. Среди населённых пунктов, где это наиболее заметно, — Шымкент (+3.1 %), Павлодар (+2.3 %), Семей (+2.2 %). В то же время снижение произошло в Караганде (—1.1 %), Актобе (—0.8 %), Кокшетау (— 0.8 %), Актау (—0.6 %), Алматы (—0.5 %) и в Таразе (—0.1 %).

Динамика за последний месяц оказалось незначительной, но в некоторых городах о себе заявил отрицательный тренд. По сравнению с маем средние цены предложений максимально снизились в Актау (—3.3 %), Таразе (—2 %) и Караганде (—1.1 %). В Шымкенте и Актобе наблюдался прирост на 1 и 1.3 % соответственно. В остальных регионах коррекции почти не произошло.

Аналитики пришли к выводу, что в целом в течение года глобальных перемен не случилось. При этом событий, которые были направлены на изменение ситуации с ценами на недвижимость, было достаточно. Одно из наиболее ярких явлений полугодия — реформа жилищных программ и запуск новой ипотечной под названием «7-20-25».

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