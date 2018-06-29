"Баян Сулу" продвигает свой бренд на зарубежных рынках

Костанайская кондитерская фабрика АО "Баян Сулу" является одним из лидеров казахстанских производителей кондитерский изделий, имеет солидный, более чем сорокалетний опыт и высокую деловую репутацию в своей отрасли.

Вкус костанайских конфет теперь знаком не только казахстанцам, но и жителям России, Германии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Армении, Афганистана, Грузии.Развитие экспорта на сегодня одна из основных задач производителя сладостей.Проторить дорогу на новые рынки сбытакомпании помог заём на экспортные операции в размере 3,59 млрд. тенге, выданныйв 2015 году Банком развития Казахстана по программе "Нұрлыжол", передает Zakon.kz.

Как пояснил старший банкир Дирекции по работе с клиентами Банка развития Казахстана Владимир Ли, средства, полученные от БРК, компания направила на приобретение сырья, материалов и упаковки для производства и последующего экспорта готовой кондитерской продукции. «Сегодня предприятие производит более 50 тыс. тонн продукции в год и почти 40% производимого объема поставляет на зарубежные рынки. Планируется, что объем экспорта в ближайшие годы вырастет еще на 10-15 процентов», отметил представитель БРК.

Большая часть экспортируемых кондитерских изделий приходится на соседнюю Россию. Как поясняют кондитеры, это самый крупный и перспективный рынок продаж благодаря географическому расположению, объему рынка, упрощенном торговому режиму в рамках Евразийского экономического союза.

Костанайская кондитерская фабрика АО "Баян Сулу" является одним из лидеров казахстанских производителей кондитерский изделий, имеет солидный, более чем сорокалетний опыт и высокую деловую репутацию в своей отрасли. Последнее десятилетие компания переживает бурное развитие: реконструкцию и модернизацию действующего производства, строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, приобретение современного оборудования ведущих европейских производителей, внедрение новых технологий с целью увеличения объемов производства и продаж, повышение качества и расширения ассортимента экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции.

Так, в 2016 году фабрика запустила бисквитный цех мощностью свыше 9 тыс. тонн кондитерских изделий в год. В цехе, где было создано 68 новых рабочих мест, производят вафли, печенье, глазированные и не глазированные конфеты.В прошлом году"Баян Сулу"наладила производство глазированных конфет с нугой и карамелью под торговой маркой Albo. Сегодня продажи этих лакомств растут. Несколько лет назад компания впервые предложила новинку для рынка Казахстана и ЕАЭС - карамель умельченой формы с желейной начинкой.В ассортименте - свыше 300 наименований.

По словам Председателя Правления АО «Баян Сулу» Тимура Садыкова, по итогам 2017 года чистый доход компании увеличился на 47%, активы - на 8,7%, собственный капитал - на 11,6%.

«Предприятие и дальше будет увеличивать финансовую прибыль, наращивать производственные мощности, совершенствовать технологии в соответствии с мировыми тенденциями и предпочтениями покупателей» - резюмировал он.

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