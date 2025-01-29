Новый этап развития кондитерской фабрики "Баян Сулу"

Фабрика АО "Баян Сулу", одна из крупнейших производителей кондитерских изделий в Казахстане, расширяет свои производственные мощности. Данный шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на продукцию как на внутреннем, так и на международном рынках.

В рамках реализации очередного проекта, планируется запуск новых производственных линий, что позволит расширить ассортимент и увеличить объем выпускаемой продукции на 13 тысяч тонн в год. Внедрение современных технологий производства также позволит повысить качество продукции и обеспечить ее соответствие мировым стандартам и укрепит позиции компании на международных рынках.

"Расширение мощностей – это не просто инвестиция в производство, но и важный шаг к укреплению бренда "Баян Сулу" как символа качества и традиций. Мы стремимся предложить нашим клиентам еще больше любимых сладостей", – отметил председатель правления АО "Баян Сулу" Тимур Садыков.

Фото: АО БРК

Проект будет реализован при финансовой поддержке АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк, БРК, дочерняя структура холдинга "Байтерек"), которое выделит 6 млрд тенге при общей стоимости проекта 14 млрд тенге.

"Поддержка отечественных производителей – одно из приоритетных направлений деятельности БРК. Мы гордимся тем, что можем способствовать развитию таких успешных предприятий, как АО "Баян Сулу". Данный проект укрепит позиции казахстанской продукции на международных рынках и создаст дополнительные рабочие места, что соответствует стратегическим целям развития экономики страны", – отметила старший банкир БРК Асель Шитенова.

Фото: АО БРК

На сегодняшний день АО "Баян Сулу" активно экспортирует продукцию в страны СНГ, Европу и Азию, представляя Казахстан как надежного производителя кондитерских изделий. Высокое качество и уникальные вкусовые сочетания сделали бренд популярным среди зарубежных потребителей. Основанная в 1974 году фабрика выпускает более 350 наименований продукции и обеспечивает рабочими местами свыше 1,5 тысячи человек. Ежегодный объем производства достигает 85 тысяч тонн.

Фото: АО БРК

Компания активно участвует в социальных инициативах, поддерживая детей – воспитанников детских домов, обеспечивая определенный круг школьников необходимыми вещами и принадлежностями в рамках программы "Дорога в школу", проявляя заботу о старшем поколении пенсионного возраста – бывших работниках предприятия, а также осуществляя спонсорскую поддержку спортивных и культурных мероприятий, включая постановки спектаклей в ведущих театрах Казахстана.