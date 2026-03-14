Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 марта
По состоянию на 14 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 490,69 тенге; евро – 562,33 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 71,33 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
487,12 тенге на покупку, 495,57 тенге на продажу.
Курс евро:
557,31 тенге на покупку, 567,31 тенге на продажу.
Курс рубля:
6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
490,27 тенге на покупку, 492,43 тенге на продажу.
Курс евро:
561,3 тенге на покупку, 567,05 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,04 тенге на покупку, 6,18 тенге на продажу.
Материал по теме
Ипотечный рынок Казахстана растет двузначными темпами, однако получить жилищный заем стало сложнее. Подробнее читайте по ссылке.