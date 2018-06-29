Смерть Искандера Сулейменова: МВД сообщает о распространителях ложной информации

Следственным управлением ДВД Астаны в отношении Гульжан Ергалиевой начато досудебное расследование.

В МВД РК сообщили о том, что в отношении журналистки начато досудебное расследование по факту распространения ложной информации о смерти в ДТП внука Олжаса Сулейменова, передает Zakon.kz.

"Вчера в ряде информационных агентств и среди пользователей сети интернет была распространена публикация гражданки Гульжан Ергалиевой, размещенная в социальной сети «Facebook» под заголовком «Дочь мента убила внука поэта». Информация, опубликованная автором, не соответствует действительности, так как виновная в ДТП Мухитова М. с места происшествия не скрылась и находилась на месте происшествия до окончания следственных действий, что подтверждается видеозаписью с камер видеонаблюдения и другими материалами дела, а также по результатам медицинского освидетельствования алкоголь в ее крови не обнаружен", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП зафиксировано камерами видеонаблюдения, все следственные действия проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, по делу назначены все необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В этой связи Следственным управлением ДВД Астаны в отношении Гульжан Ергалиевой начато досудебное расследование за распространение заведомо ложной информации.

"Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, факты распространения ложной информации, в том числе с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей, все еще имеют место. Подобные действия являются преступлением в соответствии с Уголовным кодексом РК. В частности, в статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан установлено, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет", - отмечают в министерстве.

МВД предостерегает граждан, пытающихся путем распространения ложной информации дестабилизировать общественный порядок, от совершения указанного преступления и предупреждает об уголовной ответственности за это.

По любым подобным фактам виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности, а выявление их не составляют сложности для правоохранительных и специальных органов.

Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении улиц Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!