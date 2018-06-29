«Байтерек девелопмент» будет мониторить строящиеся объекты с помощью современных технологий

Эти решения позволят проводить дистанционный мониторинг всех строящихся объектов с применением видеокамер, дронов и так далее. Появится возможность отслеживать освоение выделенных средств - Омарходжаев.

АО «Байтерек девелопмент» запустили новый проект, позволяющий проводить дистанционный мониторинг всех строящихся объектов с применением видеокамер, дронов и других средств. Это даст возможность отслеживать освоение выделенных средств и вырабатывать соответствующие решения на основе анализа данных. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Этот проект разработан нашей дочерней организацией «Байтерек девелопмент» и состоит из двух частей. Это портал по мониторингу объектов недвижимости, финансируемых в рамках программы «Нұрлы жер» за счет облигационных займов, и собственный Ситуационный центр», - рассказал он.

По его словам, портал предназначен для местных исполнительных органов, которые будут размещать электронную информацию о ходе строительства жилых объектов в регионах. Все эти данные будут визуализироваться в интерактивном Ситуационном центре АО «Байтерек девелопмент» в режиме реального времени.

«Данные решения позволят нам проводить дистанционный мониторинг всех строящихся объектов с применением видеокамер, дронов и так далее. Появится возможность отслеживать освоение выделенных средств и вырабатывать соответствующие решения на основе анализа данных», - сказал Омарходжаев.

Он убежден, на примере этого проекта можно увидеть, как цифровизация экономит ресурсы. Если прежний формат мониторинга строительства требовал 8 рабочих часов в неделю на сбор информации о ходе строительства и еще 8 часов – на свод и анализ нашими экспертами, то с появлением портала время на эти процедуры сокращается в 8 раз.

«Теперь нам потребуется всего лишь час на получение информации и час – на её обработку.

К тому же, цифровой формат мониторинга, даже с учётом использования самых передовых технологий, ежегодно будет экономить 26 млн тенге бюджета компании», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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