Евразийский банк представил цифровой проект мониторинга использования средств дольщиков

Теперь появилась возможность отслеживать ход освоения средств дольщиков застройщиками. Такой продукт представил на форуме Digital Bridge 2023 Евразийский банк, сообщает Zakon.kz.

Евразийский банк совместно с Казахстанской жилищной компанией разработали цифровой проект. Его особенность заключается в том, что застройщики открывают социализированные счета, куда поступают деньги дольщиков. Банк отслеживает ход исполнения обязательств стройкомпанией. Это обеспечивает защиту средствам дольщиков от нецелевого использования.

По словам председателя правления Евразийского банка Ляззат Сатиевой, такой инструмент появился не случайно. До сих пор актуальна проблема несвоевременного введения жилья или "заморозки" строительства из-за отсутствия контроля за освоением денег.

"Продукт по рискам долевого строительства - это то, что в этот раз мы привезли на Digital Bridge. Не секрет, что за последнее десятилетие у нас достаточно много незавершенных объектов строительства. Об этом говорил и президент Казахстана в июле 2023 года на комиссии по вопросам развития столицы. Мы совместно с Казахстанской жилищной компанией создали продукт - это специализированный счет для застройщика, где с помощью ИИ мы можем разделять деньги дольщиков и деньги застройщиков для обеспечения защиты средств дольщиков от нецелевого использования". Ляззат Сатиева





Фото: пресс-служба Евразийского банка

Подобный прогнозный подход позволяет понять, будет ли объект закончен в срок или же потребуется дополнительное инвестирование.



В настоящее время проект апробируют в пилотном режиме на одном из строительных объектов столицы. Участие для застройщиков в нем сугубо добровольное. Пока что эта модель мониторинга рассчитана для государства.

"В первую очередь сейчас на первом этапе реализовано для государства. Я думаю, дальше это вопрос уже взаимоотношений между застройщиком и дольщиком, предоставления рабочих дашбордов. Такая возможность существует". Ляззат Сатиева

Но в Евразийском банке уверены, что этот инструмент будет востребован как бизнесом, так и потребителями.



"Это рынок. Вы как покупатель недвижимости, выбирая между двумя объектами, помимо ценных расположений, будете смотреть на безопасность и, увидев, что вот этот объект лучше мониторится, соответственно, для вас это будет дополнительный аргумент в пользу принятия решения, вложить деньги в эту стройку. Это минимизирует риски дольщиков". Ляззат Сатиева

Надо отметить, что помимо прочего в рамках проекта разработан функционал, позволяющий проводить верификацию и подписание надзорными органами документов, подтверждающих выполнение строительных работ.

Фото: пресс-служба Евразийского банка

Также данное решение позволяет осуществлять мониторинг каждой фазы строительства жилья в режиме реального времени, выявляя любые отклонения проекта от плана строительства за счёт предиктивной аналитики.

"Технологии способны преобразить процесс долевого строительства и сделать его более надежным и доступным. Думаю, что цифровое решение, разработанное совместно с Казахстанской жилищной компанией, позволяет дольщикам с уверенностью ждать завершения строительства своей недвижимости, а государству - получить инструмент для мониторинга". Ляззат Сатиева

Как добавил и. о. председателя правления Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев, этот проект позволяет обеспечить сохранность средств дольщиков.

"Наши граждане несут определенные риски при инвестировании своих средств в долевое строительство. Одним из главных рисков является нецелевое использование застройщиком аккумулированных средств дольщиков. Поэтому данное решение, прежде всего, позволяет обеспечить сохранность и целевое использование средств дольщиков". Алтай Куздибаев

Дополнительно цифровой продукт сможет формировать прогнозную аналитику по изменению сроков строительно-монтажных работ, сдачи объекта в эксплуатацию, а также предоставлять доступ к необходимым документам.

Таким образом, цифровое решение Евразийского банка и Казахстанской жилищной компании дает возможность обеспечить прозрачность долевого строительства в Казахстане, избежав возможные риски для долевых участников.

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