В Актобе аттракционы будут работать по регламенту ЕАЭС

Под действие регламента подпадают аттракционы, при пользовании которыми на пассажиров оказывается биомеханическое воздействие степени потенциального риска.

Актюбинские аттракционы теперь будут работать по регламенту Евразийского Экономического союза. Сегодня в палате предпринимателей "Атамекен" был проведен круглый стол с местными представителями сферы развлечений, сообщает Zakon.kz со ссылкой Rikatv.kz.

Встреча была организована по инициативе Департамента Комитета технического регулирования и метрологии. Во встрече приняли участие актюбинские бизнесмены, депутаты, а также госслужащие и специалисты ДЧС.

По словам сотрудников Департамента техрегулирования, под действие нового технического регламента подпадают аттракционы, впервые выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС, временно устанавливаемые и стационарные, при пользовании которыми на пассажиров оказывается биомеханическое воздействие степени потенциального риска. А именно механизированные аттракционы поступательного, вращательного и сложного движения, водные аттракционы, картинги и автодромы, надувные и детские аттракционы.

По словам спасателей, в городе в этом году несчастных случаев на аттракционах зафиксировано не было. С начала года были проведены проверки торгово-развлекательных комплексов "Керуен-сити" и "Алмаз". Среди главных нарушений были выявлены факты загроможденных и закрытых пожарных выходов. Как известно, подобные нарушения являлись одними из основных причин трагедии при пожаре в торгово-развлекательном комплексе в городе Кемерово.

По словам представителя одного из торгово-развлекательных комплексов, не смотря на то, что главная площадка аттракционов находится на верхнем этаже здания, безопасность посетителей гарантирована.

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