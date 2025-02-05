Известный в Шымкенте парк аттракционов попал под снос

В Шымкенте снесут известный парк аттракционов. В пресс-службе Верховного суда Zakon.kz пояснили, что это произошло из-за незаконных действий предпринимателя, разместившего на государственной земле парк аттракционов вместо детского центра.

Согласно материалам дела за 5 февраля 2025 года, в 2011 году ТОО арендовало участок площадью 4 га в парке, расположенном в центре Шымкента. Однако вместо выполнения обязательств по созданию детского центра арендатор разместил там парк аттракционов "Қиял әлемі".

Однако в последние годы это место обрело печальную известность из-за произошедших пожаров и трагических инцидентов, повлекших гибель двух студентов и одного мужчины.

Акимат, ссылаясь на нарушение ТОО условий договора аренды, обратился в суд с иском о признании его недействительным.

"Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) и апелляционная инстанция обязали ТОО вернуть участок в коммунальную собственность. После вступления этого решения в силу аким подал в суд иск о сносе незаконно возведенных в парке строений за счет ТОО и восстановлении участка в его первоначальном состоянии". Пресс-служба Верховного суда РК

Так, в суде ТОО не представило доказательств регистрации актов приемки в эксплуатацию размещенных на участке аттракционов, качелей и других сооружений в установленном законом порядке.

В результате суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также факт незаконного использования ТОО земельного участка, удовлетворил иск и обязал ТОО освободить самовольно занятый участок площадью 4 га, приведя его в первоначальное состояние путём сноса построек.

Решение не вступило в законную силу.

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