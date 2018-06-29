В Астане штрафуют водителей за парковку на велодорожках

Полицейские при патрулировании улиц выявляют припаркованные на велодорожках автомобили и другие нарушения.

Столичные водители оштрафованы за парковку, создающую преграду движению велосипедистов на велодорожках, передает Sputnik Казахстан.

"В целях недопущения фактов нарушений правил дорожного движения указанный участок отрабатывается нарядами дорожно-патрульной полиции при патрулировании маршрута. В случае выявления фактов административных правонарушений в отношении нарушителей принимаются меры административного воздействия", — отреагировали в полиции.

Также сотрудники полка дорожно-патрульной полиции ДВД Астаны оштрафовали троих водителей.

Водители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 597 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" (нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств), наложено административное взыскание в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (12 025 тенге — Sputnik) на каждого.

Кроме того, с водителями проведена профилактическая беседа.

В течение 2018 года в Астане строится 47 километров велодорожек, которые соединят Центральный парк на правом берегу города и "Зеленый пояс" на левом.

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