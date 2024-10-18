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В Уральске полицейские потушили горящую машину и спасли водителя

в Уральске горел автомобиль, пламя, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:25 Фото: pixabay
Полицейские Азат Бакытжанов и Мейржан Тилеккабылов, находясь на патрулировании, услышали хлопок от припаркованного автомобиля на улице Сарайшык. Водитель легковушки в тот момент находился за рулем, но ничего не заметил, сообщает Zakon.kz.

Полицейские среагировали быстро, они сбили пламя огнетушителем и отвели водителя автомобиля на безопасное расстояние. Благодаря этому удалось предотвратить возможную трагедию.


"Полицейские немедленно предупредили водителя об опасности. Под капотом авто уже началось возгорание. Полицейские потушили огонь до прибытия пожарных", – сообщили в ведомстве.

Водитель выразил благодарность полицейским за их бдительность и помощь.

Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы по улице Толе би загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz.

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