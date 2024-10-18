В Уральске полицейские потушили горящую машину и спасли водителя
Фото: pixabay
Полицейские Азат Бакытжанов и Мейржан Тилеккабылов, находясь на патрулировании, услышали хлопок от припаркованного автомобиля на улице Сарайшык. Водитель легковушки в тот момент находился за рулем, но ничего не заметил, сообщает Zakon.kz.
Полицейские среагировали быстро, они сбили пламя огнетушителем и отвели водителя автомобиля на безопасное расстояние. Благодаря этому удалось предотвратить возможную трагедию.
"Полицейские немедленно предупредили водителя об опасности. Под капотом авто уже началось возгорание. Полицейские потушили огонь до прибытия пожарных", – сообщили в ведомстве.
Водитель выразил благодарность полицейским за их бдительность и помощь.
Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы по улице Толе би загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript