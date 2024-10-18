В Уральске полицейские потушили горящую машину и спасли водителя

Фото: pixabay

Полицейские Азат Бакытжанов и Мейржан Тилеккабылов, находясь на патрулировании, услышали хлопок от припаркованного автомобиля на улице Сарайшык. Водитель легковушки в тот момент находился за рулем, но ничего не заметил, сообщает Zakon.kz.

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