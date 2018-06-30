В мире существует только 3 турнира подобного уровня. Серьезней лишь чемпионат мира и Азии. Да и FIAS оценивает казахстанский Кубок как один из самых привлекательных, нужных и престижных соревнований.

Кубок мира по самбо на призы Первого Президента Казахстана проходит в Астане. На протяжении двух дней 200 спортсменов из 13 стран мира будут выяснять кто сильней на татами, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, что Кубок мира проходит в Астане уже во второй раз. В прошлом году соревнования проходило во время ЭКСПО-2017, в этом году они приурочены к празднованию 20-летия Астаны.

В своем выступлении Президент Федерации Самбо РК Рапиль Жошыбаев отметил, что ежегодно проводятся более 60 турниров международного и республиканского значения, открываются новые спортивные залы и центры.

«В 2018 году в Астане планируется открытие нового дворца единоборств, на базе которого будет создана Академия самбо. Мы надеемся, что уже в следующем году наш традиционный турнир будет проходить в новом дворце. В соревнованиях участвуют более 200 самбистов из 13 стран мира – Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии России, Румынии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Италия, Латвия, Казахстан, Сербия» - сказал Рапиль Жошыбаев.

Стоит отметить, что Казахстан представлен сильнейшими борцами потому как Кубок - это основной этап подготовки к Азиатским играм, которые пройдут в этом году в Индонезии. Примечательно, что самбо первые за 80 лет будет представлен на Олимпиаде 2018.

«Эти соревнования нам очень нужны. Во-первых, у нас в стране очень много занимающихся, есть филиалы федерации во всех регионах (более 10 тысяч человек занимаются регулярно), везде есть секции самбо. Мы добились от ФИАС, чтобы выставить в каждой весовой категории по 6 человек. Это очень важно, мы поднимаем уровень своих борцов никуда не выезжая. Все сильнейшие борцы мира приехали сюда, и нам это очень выгодно. Наши спортсмены тренера и функционеры видят и как надо проводить мероприятия, а молодежь учится», - прокомментировал вице-президент федерации самбо Казахстана Рафик Валиев.

Кубок разыгран в 9 весовых категориях (до 52, 57, 62, 68, 74, 84, 90, 100 и свыше 100 кг) среди мужчин. И девяти (до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг) у женщин. Еще девять (до 52, 57, 62, 68, 74, 84, 90, 100 и свыше 100) по боевому самбо.

К слову, казахстанские самбистки показывают хорошие результаты. Так, прошлом году двум девушкам удалось занять первые места на Азиатских играх. И стать призерами (2-3 место) в мире. В этом году, по словам Валиева, девушки настроены на чемпионский титул.

«Женское самбо, как и спортивное уже много лет культивируется в Казахстане. Если в мужском самбо в весе среднем на чемпионат Казахстана проходит 30-40 человек, то в женском – 15-20. Без женского самбо нельзя, это пластика, они даже эмоциональней борются, как-то проявляют себя. Это международная практика и сильные женщины в Казахстане тоже нужны», - сказал он.

Он подчеркнул – в мире существует только 3 турнира подобного уровня. Серьезней только чемпионат мира и Азии. Да и FIAS оценивает казахстанский Кубок как один из самых привлекательных, нужных и престижных соревнований.

Татьяна Ковалева, Астана