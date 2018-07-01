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В Калифорнии открыли отель для собак с бассейном и спортзалом

В отеле также возможно проводить вечеринки для собак, включая свадьбы и дни рождения.

Фото : Barkingham Pet Hotel California1 июля 2018, 16:28

Новый отель предлагает номера с двуспальными кроватями, каждый из которых оборудован веб-камерой для того, чтобы владельцы могли наблюдать за питомцем, сообщает РИА Новости.

Для снятия усталости мышц для собак, потренировавшихся в спортивном зале, здесь предлагают сеанс расслабляющего массажа, а также грязевые ванны с ментолом.

В отеле следят и за меню постояльцев, предлагая им на завтрак мягкое печенье и греческий йогурт, на ужин — жареную курицу, тушеную индейку и картофельное пюре. Также собакам здесь готовят специальные десерты, например "Клюквенный восторг".

В отеле также возможно проводить вечеринки для собак, включая свадьбы и дни рождения. Стоимость проживания здесь – около 100 долларов в сутки.


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