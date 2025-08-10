Отель в Китае предлагает в аренду номера с местными собаками

В китайском городе Ухань отель Biguiyuan Phoenix Hotel предлагает для туристов услугу аренды номеров с собаками, сообщает Zakon.kz.

Благодаря новой необычной услуге, теперь туристы могут арендовать номера вместе с собаками, пишет South China Morning Post. Хвостатые предоставляются либо самим отелем, либо местными центрами дрессировки. Все собаки проходят тщательный отбор – они здоровы, привиты и имеют спокойный характер. Животных также специально учат правилам поведения с гостями.

Гости могут жить с четвероногими компаньонами, играть с ними, выводить на прогулку и даже укладывать спать. Гостям предлагают несколько пород на выбор. Например, вест-хайленд-уайт-терьеров, золотистых ретриверов и хаски. Если собака случайно причинит вред человеку, всю ответственность берет на себя отель. Гостей, которые проявят жестокость по отношению к питомцу, обещают внести в черный список и запретить посещать необычную гостиницу.

Фото: scmp

Стоимость одного номера с собакой составляет 499 юаней или 37 тыс. тенге. Представители отеля шутят, что 100 юаней получают сами собаки. Услуга пользуется популярностью среди любителей животных, ей воспользовались уже 80 человек.

В их числе семья из восточной провинции Шаньдун, которая выбрала себе в спутники вест-хайленд-терьера. Китайцы сообщили, что эта услуга компенсировала им отсутствие собаки дома.

"Они сказали, что собака принесла им радость во время поездки. Когда их ребенок выгуливал собаку в нашем саду, его лицо сияло от счастья", – поделился с изданием управляющий отелем.

В интернете мнения по поводу этой услуги разделились. Одни решили, что такое соседство отлично подойдет тем, кто боится засыпать в одиночестве. Другие же выступили за отмену услуги.

"Какой бы послушной ни была собака, при определенных обстоятельствах она может напасть на человека. Может быть, некоторые люди намеренно будут провоцировать собаку, чтобы она их укусила, а потом получат за это компенсацию?" – предположили интернет-пользователи.

