ВВС США испытали ядерную бомбу B61-12

Два испытания бомбы без ядерного заряда прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада.

ВВС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики страны провели первые испытания управляемой ядерной бомбы B61-12 на стратегических бомбардировщиках B-2 Spirit, сообщает РИА Новости.

Два испытания бомбы без ядерного заряда прошли 9 июня на полигоне Тонопа в штате Невада. "Испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать способность самолета доставлять вооружения и неядерные функции бомбы", — отмечается в релизе.

"Эти квалификационные летные испытания показывают, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", — заявил сотрудник Национального управления ядерной безопасности министерства энергетики США Майкл Люттон.

Ранее в прошлом году Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США провело совместно с ВВС страны два испытания модификации ядерной бомбы B61-12 в штате Невада. Бомба, не оснащенная ядерными боевыми частями, была сброшена с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

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