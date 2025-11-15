США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда, сообщает Zakon.kz.

США провели летные испытания ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде 19-21 августа 2025 года, сообщила лаборатория Sandia при Министерстве энергетики США. В ходе испытаний бомбы без боезаряда сбросили с истребителя F-35. В Sandia назвали испытания успешными.

Испытания стали частью многолетней программы продления срока службы B61-12, завершенного в конце 2024 года: бомба получила гарантию эксплуатации минимум на 20 лет. Впервые была проведена предварительная термическая подготовка сборки для перевозки на F-35, подтвердившая экологические требования бомбы в реальных условиях.

По словам Джеффри Бойда из Sandia, летные тесты стали кульминацией масштабной работы всех участников проекта. Руководитель полигона Брайан Эдкинс отметил, что тщательная координация команды позволила безопасно оценить все три испытательных объекта.

Сотрудничество Sandia, полигона Тонопа и ВВС США позволяет оценивать надежность и точность F-35 при выполнении различных задач. Данные испытаний станут основой для дальнейшего анализа и повышения национальной безопасности, говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Россия изучает целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям.