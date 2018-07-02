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Мужчина, подозреваемый в изнасиловании ребенка, задержан в Шымкенте

Ранее фото предполагаемого педофила было опубликовано в соцсетях.

Фото : instagram.com2 июля 2018, 10:42

В Шымкенте задержан подозреваемый в нападении на несовершеннолетнего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

«Относительно распространенного в социальных сетях видео незаконного действия мужчины в отношении малолетнего ребенка сообщаем, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД г. Шымкент. Полицейскими проведены все необходимые розыскные мероприятия. В результате оперативники в тот же день по «горячим следам» задержали подозреваемого. Он водворен в ИВС. В настоящее время назначены экспертизы. Начато досудебное расследование», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Казнете был опубликован скандальный ролик об изнасиловании мальчика. Также была опубликована фотография мужчины с видео камер наружного наблюдения. Тогда еще не было точно известно, в каком именно городе надругались над ребенком.


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