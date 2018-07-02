На заводе "Казахмыс" погиб человек
Обстоятельства несчастного случая выясняются.
Фото : из открытых источников2 июля 2018, 16:55
1 июля на территории сернокислотного цеха Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
При выполнении работ по чистке вентилятора оператор пылегазоулавливающих установок получил травмы несовместимые с жизнью.
"Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия. Руководство и трудовой коллектив приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
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