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На заводе "Казахмыс" погиб человек

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Фото : из открытых источников2 июля 2018, 16:55

1 июля на территории сернокислотного цеха Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

При выполнении работ по чистке вентилятора оператор пылегазоулавливающих установок получил травмы несовместимые с жизнью.

"Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия. Руководство и трудовой коллектив приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.


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