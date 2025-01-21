Рабочий погиб на шахте "Казахмыса"
Фото: akorda.kz
Рабочий погиб в результате несчастного случая на шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали 21 января 2025 года в группе компаний "Казахмыс".
"В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик пятого разряда 1985 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", – сообщили в организации.
Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.
В полиции Улытауской области по данному случаю сообщили, что отделом полиции города Сатпаева возбуждено уголовное дело по статье 156, часть 3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
17 января 2025 года в Таджикистане на угольной шахте "Фон-Ягноб" произошел обвал, в результате которого погибли трое рабочих.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript