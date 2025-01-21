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Происшествия

Рабочий погиб на шахте "Казахмыса"

Qarmet, Кармет, шахта, шахты, шахтеры, шахтер, горнодобывающая промышленность, горняки, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:20 Фото: akorda.kz
Рабочий погиб в результате несчастного случая на шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 21 января 2025 года в группе компаний "Казахмыс".  

"В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик пятого разряда 1985 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", – сообщили в организации.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, предусмотренные коллективным договором выплаты, включая расходы на погребение.

В полиции Улытауской области по данному случаю сообщили, что отделом полиции города Сатпаева возбуждено уголовное дело по статье 156, часть 3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

17 января 2025 года в Таджикистане на угольной шахте "Фон-Ягноб" произошел обвал, в результате которого погибли трое рабочих. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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