Российские космонавты поздравили казахстанцев

Члены 56 экспедиции обратились к Назарбаеву и людям Казахстана.

Российские космонавты Сергей Прокофьев и Олег Артемьев обратились с поздравлением к Нурсултану Назарбаеву и казахстанцам в связи с 20-летием Астаны, сообщает Zakon.kz.

«Многоуважаемый Нурсултан Абишевич, дорогие казахстанцы, мы, члены 56-й экспедиции на Международную космическую станцию, от всей души поздравляем с 20-летним юбилеем Астаны. Астана - это уникальный, динамичный и быстроразвивающийся город. Астана - город молодых, энергичных, амбициозных людей, где находят свое воплощение заветные мечты и самые смелые идеи. Мы рады, что в столице активно развивается космическая сфера, создан Национальный космический центр, близится к завершению строительство сборочно-испытательного комплекса по сборке космических аппаратов, успешно функционируют космические системы с дистанционным зондированием земли, связи и вещания», - сказал член 56 экспедиции на МКС Олег Артемьев.

«Мы уверены, что наличие таких стратегических объектов придаст огромный импульс развитию космической деятельности Казахстана. Мы знаем, что в Астане в эти дни открывается такой важный объект, как Международный финансовый центр "Астана", что является еще одним свидетельством поступательного развития столицы Казахстана. Президенты России и Казахстана прикладывают огромные усилия для упрощения отношений, союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами», - отметил Сергей Прокофьев.

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