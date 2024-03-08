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Космонавты поздравили женщин с борта МКС

космонавты поздравили женщин из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 09:54 Фото: pexels
Космонавты записали для женщин планеты Земля поздравления с борта международной космической станции. Участники длительной экспедиции Олег Кононенко и Николай Чуб поздравили представительниц прекрасного пола с 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись с поздравлением опубликовано в официальном Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос". Космические пилоты пожелали милым дамам вдохновения, тепла и счастья.

"Вы – украшение нашего мира! Ваша забота и любовь заставляют мужчин совершать подвиги и решительно идти вперед", – отметил космонавт Олег Кононенко.

Также он пожелал женщинам начинать каждый день с улыбки.

"Будьте желанными и неповторимыми. Никогда не расставайтесь со своими мечтами. Спасибо вам за вашу красоту, внимание и поддержку", – сказал Кононенко.

Кроме того, космонавты пожелали женщинам, чтобы их жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью.

"Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью", – добавил космонавт Николай Чуб.

Рано утром 8 марта казахстанок с Международным женским днем поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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