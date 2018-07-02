Много читал, учил языки, работал - Александр Кузнецов рассказал о жизни в колонии

Молодой человек намерен перевести дух и приступить к работе.

2 июля осужденный по резонансному уголовному делу Александр Кузнецов вышел на свободу – неотбытое наказание ему заменили на штраф. Выйдя за стены колонии, молодой человек рассказал корреспонденту Zakon.kz о своих эмоциях и планах на будущее.

Со слов Александра Кузнецова, он до сих пор не верит, что вышел на свободу, и до последнего боялся, что придет протест на постановление Капшагайского городского суда, его развернут в последний момент, так как на практике такое случается.

- Что вы сейчас чувствуете, выйдя на свободу?

- Я еще не осознал. Несвободу, ее там ощущать, конечно, можно, но при всем при этом считать себя вольным человеком. Поэтому пока особых изменений я не чувствую. День-два, более или менее акклиматизируюсь.

- Какие у вас дальнейшие планы?

- Если в ближайшей перспективе, то перевести дух и начать зарабатывать. А позже переехать за границу.

Рассказывая о жизни в колонии, Александр отметил, что старался себя занимать, брал всякую нагрузку, чтобы голова была чем-то забита. Много читал, учил языки. Работал. Сначала был разнорабочим – "специалистом по лопате". Потом стал работать при медсанчасти. Помимо этого занимался неформально юридической деятельностью, помогая другим осужденным составлять заявления, апелляции, кассации и т.д.

-Сколько вы там зарабатывали и как распоряжались деньгами?

- Заработок у меня был небольшой - 24 тысячи тенге. Отправлял их маме. Разнорабочим получал 15 тысяч. Деньги особо на себя не тратил.

- Какие у вас были отношения с другими осужденными?

- На самом деле положительные, потому что там все, так или иначе, вне зависимости от социального статуса и убеждений – товарищи по несчастью. К тому же, с учетом того, что людей, действительно осужденных за преступления, на общем режиме, во всяком случае, не очень много. Большая часть людей, с которыми я общался, сели волею случая, нежели из-за преступных своих действий, именно поэтому им нужна была юридическая помощь.

- На судебном заседании по замене наказания речь шла о магазине, работу которого вы привели в порядок. Расскажите подробнее об этом.

- По Закону в учреждении есть магазин, который должен обеспечивать осужденных всеми товарами потребления. Этот магазин де-юре был, де-факто его не было. Потому что зарплата осужденным платится раз в месяц, она открывает магазин и делает завоз раз в месяц, распродает этот завоз, примерно рассчитанный на зарплату, и все, до следующего месяца она пропадает. Соответственно люди, которым вне зарплаты деньги родственники из дома передают, не могут отовариться. Я примерно предположил, как бывший аудитор, отсутствие каких внешних методов контроля позволяет ей так себя вести, написал несколько бумаг для того, чтобы провели проверку. Приехали из Прокуратуры, из ДУИС, провели проверку, все мои доводы подтвердились. Они внесли представление о том, чтобы внести изменения в контракт с магазином, и там он уже обязан был каждый день практически открываться, завозить товар и уже работать по закону. А благодарность за это мне уже отдельно дали, и я счел нужным приложить ее к своему делу.

- Как к этому администрация учреждения отнеслась?

- Нынешняя администрация относительно лояльна и либеральна, а та, которая была изначально, когда я приехал, они и мне жизнь немножко отравляли, и другим людям. В отношении некоторых сотрудников в данный момент по моему заявлению начато расследование.

Из фигурантов «громких» дел Кузнецов в колонии встречался и общался с Асетом Матаевым, Жамалиевым, и другими.

- Могу им всем передать привет, очень хорошие ребята.

- Что за три года вам наиболее запомнилось?

- Когда сменилась администрация и обычные пытки уступили место какому-то существованию, у нас появилась возможность компоноваться по интересам. И с товарищами из других отрядов мы сделали несколько кружков, по жиму лежа, и по изучению английского языка. И в итоге кружок по жиму лежа разросся, регулярные тренировки, соревнования, приезжало даже телевидение снимать соревнования. Ребята развиваются, получают какие-то интересные навыки, знания, у них есть возможность получить поощрения, и уже выходить на суды не с пустым пакетом документов, а с подтверждающими их социальную безопасность и заинтересованность в саморазвитии. Соответственно, люди проходят, освобождаются. Это здорово. Это, пожалуй, одни из таких самых позитивных воспоминаний.

Помимо этого Кузнецов организовал на территории Учреждения огород – сажали укроп, петрушку, чеснок и другую несложную для выращивания культуру.

- До вас никто не занимался этим там?

- Я приехал в 2016 году. Говорят, что до 2015 года были даже плодовые деревья. Потом всё вырубили, превратили в пустыню. Ужасно депрессивное место. Постепенно после этого разгрома всё восстанавливается.

- Курьезом можно назвать тот факт, что Кузнецову не могли подобрать обувь.

– Это ерунда на самом деле. Я в этом вижу плюс (смеется). Всё учреждение ходит в дерматиновых туфлях, а я в тапочках. У меня нет обуви, не могли найти размер. Я бы рад носить, но что поделать. У меня 50 размер и трудновато было местным снабженцам найти обувь.

- Вас навещали друзья? Была ли поддержка от людей, которых вы не знали до случившегося?

- Да, друзья меня не бросали. Меня очень хорошо поддерживали и письмами, и материальной помощью. В этом плане я хочу сказать огромное спасибо своим товарищам. Без них мне бы было куда сложнее. А количество людей, которые меня поддерживали, на самом деле превзошло всякие мои ожидания. И мне было очень приятно.

- Ваше дело было громким. Не навредило ли это как-то вам в колонии?

- Скорее наоборот, потому что осуждённые достаточно осведомлены, вечером смотрят новости, а когда газета приезжает, всё её вместе читают, разбирают, очень подробный анализ идёт. Поэтому все изначально знали, кто я и из-за чего приехал. Я бы не сказал, что мне это помогло, но хуже не стало.

Что же касается резонанса, то Александр считает, что это сработало против него, так как к делу подключились люди, желающие попрактиковаться «в обливании человека помоями». По его мнению, Кузнецова осудили показательно, чтобы показать людям, что поиск правосудия, борьба за справедливость – чреваты плохими последствиями.

- Если когда-нибудь вы станете свидетелем подобной ситуации или вдруг кому-то понадобится помощь, после того, что с вами произошло, как вы поступите? Пройдете мимо?

- Мимо я точно не пройду, молчать - это не моё. Если я могу кому-то помочь, то я это сделаю. Я могу сделать доброе дело, помочь восторжествовать справедливости. Причем не та, которая в приговоре суда, по которому меня приговорили к 8 годам, а та, которая настоящая, не абстрактная. Я это сделаю. Так меня мама воспитала.

- Как будете оплачивать штраф?

- Деньги уже нашли. Ещё был один работодатель, который заранее даст деньги за работу.

Причем Александр высказался и о шансах отсидевших людей устроиться на работу.

- Я думал об этом, разговаривал с людьми, которые прошли через что-то подобное. Многие, кто выходит на свободу, остается на связи, в те редкие моменты, когда нам удается созваниваться, а это всего лишь два раза в неделю. Говорят, что с судимостью устроиться очень тяжело… …У меня есть навыки программиста, айтишника, и я думаю, что с ними не пропаду.

Также молодой человек не намерен бросать и не бросал даже «за решеткой» волонтерскую деятельность.

- Из зоны мы вынесли несколько кошек. Одна живёт у меня дома, вторая погибла. Третьей мы нашли домик.

Напомним, 2 июля Александр Кузнецов, отсидев три года, вышел на свободу. Неотбытый срок ему заменен на штраф.

Ирина Капитанова

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