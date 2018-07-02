Драка у «Чукотки» в Алматы: Александр Кузнецов вышел на свободу

Штраф за неотбытую часть срока составит 1 097 281 тенге.

2 июля 2018 года осужденный на 8 лет после драки у бара «Чукотка» Александр Кузнецов покинул стены колонии ЛА 155/14, передает Zakon.kz.

Напомним, приговором Алматинского городского суда 28 января 2016 года Александр Кузнецов был признан виновным по ст. 106 ч.3 УК РК и приговорен к 8 годам лишения свободы.

На судебном слушании, состоявшемся 14 июня 2018 года в Капчагайском городском суде, осужденный и его адвокат Алма Мусина ходатайствовали о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид.

Выступая в суде посредством онлайн конференц-связи Кузнецов отметил, что он отбыл необходимый установленный законом срок для возможности замены неотбытого наказания на более мягкое. Помимо этого, за время пребывания в Учреждении он выполнял все нормативные требования, предъявляемые к осужденным.

В частности, он занимался общественно-полезным трудом, участвовал в культурных мероприятиях, организовал несколько спортивных и образовательных кружков, устроился на работу в СПИД-центре при санчасти учреждения, заработанные деньги отправлял домой матери-пенсионерке и т.д. Также Кузнецов способствовал тому, что работа магазина при Учреждении была приведена в соответствие с законными требованиями.

«Данная моя деятельность отмечена четырьмя поощрениями и девятью грамотами, а также мне определена третья положительная степень поведения – это максимальная», - отметил осужденный.

Адвокат Кузнецова Мусина просила удовлетворить его ходатайство, апеллируя к пунктам 1,2 ст.73 УК РК, а также к п.3 той же статьи, который дает право осужденному на замену неотбытой части наказания на штраф, из расчета 1 МРП на 4 дня лишения свободы.

Также она обратилась к Нормативному постановлению Верховного суда «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания», где отмечается, что при оценке поведения осужденного суды должны учитывать соблюдение им правил внутреннего распорядка, выполнение требований администрации учреждения, участие в мероприятиях воспитательного характера и т.д.

«Все перечисленные требования осужденным Кузнецовым соблюдены в полном объеме, и доказываются приобщенными к материалам дела документами, которые были приобщены как самим учреждением, так и стороной защиты», - сказала адвокат в суде.

Она также сообщила, что, поскольку Кузнецов является магистром математики и программирования, в настоящий момент есть несколько компаний, которые желают его принять на работу и даже готовы оплатить, в случае необходимости, его расходы. В доказательство этому они предоставили свои письменные заявления на имя суда.

Представитель Учреждения охарактеризовал Кузнецова с положительной стороны, и просил суд удовлетворить его ходатайство. Прокурор в суде также заявил, что ходатайство подлежит удовлетворению.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким, руководствуясь ст.73 УК РК, ст.476 п.5, ст.478 ч.1 УПК РК, суд постановил ходатайство осужденного Кузнецова А.М., отбывающего наказание в учреждении ЛА 155/14 о замене неотбытой части наказания более мягким видом удовлетворить, заменить неотбытый срок наказания – 5 лет лишения свободы на штраф…», - огласил резолютивную часть постановления по ходатайству судья Жанболатов.

Штраф за неотбытую часть срока составит 1 097 281 тенге. Оплатить его Кузнецов должен будет в течение 1 месяца со дня вступления постановления в законную силу.

В 2015 году в ночь на 7 марта в драке у бара "Чукотка" погиб Сырым Мураткалиев. После этого был задержан один из участников инцидента Александр Кузнецов. Сначала ему было предъявлено обвинение по ст. 102 УК РК (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), однако впоследствии статью переквалифицировали на 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

29 июня решением Медеуского районного суда А. Кузнецов был признан виновным по статье 104 часть 1 УК РК и приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Стороны подали апелляционную жалобу. Судья Керимова постановила отменить приговор суда первой инстанции, и провести новое судебное расследование. Полгода спустя, после многочисленных разбирательств, Кузнецова приговорили к 8 годам лишения свободы.

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