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Родные погибшего у бара «Чукотка» намерены обжаловать решение суда

Брат Сырыма Даулет Мураткалиев уверяет: мнение их семьи никто не спросил.

Фото : Матрица.kz3 июля 2018, 08:27

Родные Сырыма Мураткалиева намерены обжаловать решение Капшагайского городского суда, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Они не согласны с тем, что Кузнецову заменили не отбытый срок наказания на штраф. Брат Сырыма Даулет Мураткалиев уверяет: мнение их семьи никто не спросил. У Сырыма осталось двое дочерей. Они сейчас живут на пособие по потере кормильца, которое составляет 12 тысяч тенге в месяц.

– Не извинился даже перед родителями. Это даже не по-человечески. Через нас перепрыгнули, наплевав на всё. Он был дважды женат, у него двое дочерей, - сказал Даулет Мураткалиев.

2 июля 2018 года осужденный на 8 лет после драки у бара «Чукотка» Александр Кузнецов покинул стены колонии ЛА 155/14.

В 2015 году в ночь на 7 марта в драке у бара "Чукотка" погиб Сырым Мураткалиев. После этого был задержан один из участников инцидента Александр Кузнецов. Сначала ему было предъявлено обвинение по ст. 102 УК РК (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), однако впоследствии статью переквалифицировали на 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).


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