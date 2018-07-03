В Атырауской области произошли назначения

Акимом Жылыойского района стал Азамат Бекет.

Сегодня, 3 июля, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам маслихата Жылыойского района новую кандидатуру на пост акима района, вместо перешедшего на другую работу Алимухаммеда Куттумуратулы. Новым кандидатом стал Азамат Бекет, ранее занимавший должность руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области, сообщает Zakon.kz.



В ходе представления глава региона отметил большой трудовой стаж Азамата Бекета, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК. Аким области, подчеркнул что большой жизненный и трудовой опыт позволит новому акиму успешно справляться с поставленными задачами.



Депутаты поддержали кандидатуру нового акима.



Азамат Бекет имеет высшее образование, окончил Казахский государственный-юридический университет (юриспруденция), Академию экономики и права (финансы). Имеет большой опыт работы в правоохранительных и местных исполнительных органах.



В 2004 — 2013 гг. Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Работал в Департаментах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Астане, Алматы, Западно-Казахстанской и Алматинской области, звание — капитан финансовой полиции;

2013 — 2016. Руководитель управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области;

С 11 мая 2016 года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области.

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