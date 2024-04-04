В одном из районов Атырауской области объявили ЧП

В Жылыойском районе Атырауской области объявлено чрезвычайное положение из-за паводков. Об этом рассказала заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова, сообщает Zakon.kz.

По словам замакима, в Жылыойском районе возникли сложности в связи с паводками.

"Сегодня, 4 апреля, в Жылыойском районе объявлено чрезвычайное положение местного значения. Сейчас вода поступила в пос. Карагай Косшагылского сельского округа. Поэтому штаб МЧС принял решение переселить жителей пос. Карагай в безопасную зону. В первую очередь будут переселены женщины, дети, больные и инвалиды I, II, III групп", – рассказала Гульнафис Айшуакова Kazinform.

Как отмечается, в райцентре Кульсары в связи с объявлением ЧП открылись три пункта приема в зданиях средних школ №1, №8 и №18.

"От пос. Карагай до пунктов приема курсируют автобусы. Жителей просят взять с собой документы, удостоверяющие личность, необходимые вещи". Гульнафис Айшуакова

Ранее в МЧС Казахстана сообщили о переброске дополнительных сил в Уральск. Подробности здесь.