Битва автовокзалов в Алматы: руководство "Уш коныр" просит акимат присоединить их к городу

После скандала и обвинений в создании военизированного блокпоста, руководство автостанции "Уш коныр" озвучили прессе свою позицию касательно пассажирских перевозок в Алматы.

После резкой критики со стороны владельцев автостанций "Сайран" и "Саяхат" при поддержке общественников, представители "Уш коныр" озвучили свою позицию в частных перевозках. Например, руководство автовокзала "Уш коныр" в Алматинской области (пять километров от Алматы) просит акимат присоединить их к городу. Кроме того, в дирекции уверены, что автовокзал "Саяхат", который располагается на территории рынка, не должен заниматься перевозками пассажиров из-за многочисленных нарушений, передает Zakon.kz.

Представитель ТОО "Уш Коныр Транс Сервис" Медет Таухан на прошедшем круглом столе с представителями СМИ крайне негативно высказался о деятельности автовокзала "Саяхат", который располагается на территории рынка "Барлык". По его мнению, на автостанции полностью отсутствуют условия для пассажиров. Напомним, что ранее владельцы автостанций "Саяхат" и "Сайран" обвинили ТОО "Уш коныр" в создании военизированного блокпоста, где водителей под угрозой порчи автобусов заставляли высаживать пассажиров за несколько километров до Алматы. В противном случае с водителей взимали плату за проезд. В случае отказа, их заставляли следовать на территорию вокзала "Уш коныр", тем самым срывая график перевозок алматинских автостанций.

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"Почему рынок "Барлык" до сих пор работает как автовокзал? Кто их поддерживает? Почему ни акимат, ни полиция не решает вопрос? Вы везде писали, в ответ нам приходит отписка: "Что мы не решаем данный вопрос". Но если они решают, тогда бы почему не освободить место для тех, кто решает? "Господин Резван (речь о правозащитнике, который защищал интересы руководства вокзалов "Сайран" и "Саяхат, - Авт.) защищал "Барлык" и "Сайран". Но люди продолжают гибнуть на дороге в плохих автобусах. Он говорит "Я за народ". Но у народа там (речь о рынке "Барлык", - Авт.) даже мест нет для ожидания, нет минимальных условий. Если есть автостанция, должны соблюдаться хоть минимальные требования: комната матери и ребенка, зал ожидания, кассы. Это все прописано в правилах. Можете проверить в любой момент, там этого нет. Мы написали в администрацию президента, премьер-министру, генеральному прокурору – все письма приходят в Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта, но в управлении пишут, что не имеют права проверять эти вопросы. Все органы нас просто "футболят", - заявил Медет Таухан.

По словам представителя автостанции, в планах у акимата Алматы построить на территории города три автовокзала. Однако в "Уш коныр" уверенны, что в третьем нет необходимости, так как они готовы сегодня предоставить городу все необходимые услуги по пассажирским перевозкам. Для этого им лишь требуется разрешение на присоединение "Уш коныр" к Алматы.

"В акимате сообщили, что собираются построить три автовокзала. Мы говорим, что это не нужно делать. Зачем тратить миллиарды, если у нас есть готовый вокзал, просто необходимо продлить до него автобусные маршруты. Пять километров до "Уш коныра". Зачем тратить огромные средства, если город все равно в ту сторону растет", - добавил он.

Юрист ТОО "Уш Коныр Транс Сервис" Нурлан Жазылбеков заявил, что водители, которые отправляются с территории рынка "Барлык" не проходят должный медосмотр. Как отметил юрист, для объективной оценки состояния водителей их необходимо обследовать в ближайшем медучреждении у независимых экспертов, не имеющих отношения к вокзалу. Кроме того, он обвинил руководство вокзала "Саяхат" в перевозке грузов пассажирскими автобусами. Адвокат считает, что данная деятельность появилась незаконно и должна быть упразднена.

"Весь вопрос в том, что нет четкого определения законодательного статуса объекта пассажирских перевозок республиканского, районного значения. Мы не только о нашей проблеме, но в целом по Республики. Автовокзал и рынок должны функционировать по своим обязанностям. Рынок не должен заниматься тем, что у него не прописано в уставе. Во-вторых, кто сегодня проверяет водителей, которые перевозят пассажиров? Водителя не может проверять медик привокзальный со среднетехническим образованием и зависит от автовокзала, водитель должен проходить медобследование с местным медучреждением и быть независимым. Нужно запретить водителям, которые поспали всего два часа. Почему автобусы также перевозят грузы? Здесь также есть коррупция. Это комплексный вопрос", - заключил юрист.

16 апреля правозащитная организация заявила о незаконности действий лиц, взявших под контроль блокпост на трассе Алматы – Ташкент. Люди в военной форме и с неизвестным оружием в кобуре в 30 километрах от Алматы требовали с водителей плату за проезд, а в случае отказа крушили автобусы. Пассажиры при этом вынуждены были добираться до города самостоятельно. Для разрешения конфликта перевозчики отправили заявление в МВД РК. Позже на территории автовокзала "Уш коныр" полицейские установили круглосуточное дежурство нарядов для беспрепятственного передвижения пассажирских автобусов.

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