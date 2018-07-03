Им стал Калетаев Дархан.

Назначен министр общественного развития РК. Им стал Калетаев Дархан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

"Назначить Калетаева Дархана Амановича Министром общественного развития Республики Казахстан, освободив от должности Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.

Калетаев Дархан родился 14 октября 1972 года в Восточно-Казахстанской области в пос. Приозерное.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Восточно-Казахстанский государственный университет (1994)

Историк

· Национальная Высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996-1997)

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор политических наук, тема диссертации: «Социально-политическая консолидация казахстанского народа: особенности и проблемы», 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии, в диссертационном совете Д 14.21.03 при Казахском национальном педагогическом университете им. Абая (г. Алматы, пр. Достык, 13). Опп. Г.Ж. Ибраева, М.Б. Мухаммедов, Г.Н. Иренов. Ведущая организация - Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2008)

Трудовой стаж:

· Специалист 1-ой категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете Министров Республики Казахстан (1995);

· Ведущий, главный специалист Государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996);

· Заместитель начальника управления Департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы (05.1997-11.1997);

· Начальник отдела молодежной политики Департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (11.1997-2001);

· Заместитель директора Департамента внутренней политики Министерство культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (2001-02.2002);

· Директор Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (02.2002-11.2002);

· Заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (11.2002-2004);

· Заведующий социально-политическим отделом Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2004-2005);

· Заведующий Социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2005-2006);

· Заведующий Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана (2006-12.01.2007);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (12.01.2007-13.10.2008);

· Управляющий директор «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (11.2009-10.2016);

· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (с 04.04.2018)

29 июня министерство по делам религий и гражданского общества было переименовано в министерство общественного развития.

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