Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Калмуханбет Касымов вручил ветеранам юбилейные медали «Астана – 20 жыл»

Указом Президента РК Н.А.Назарбаева 134 ветерана органов внутренних дел и Национальной гвардии награждены за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы.

Фото : Пресс-служба МВД Республики Казахстан3 июля 2018, 18:22

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов вручил ветеранам органов внутренних дел и Национальной гвардии юбилейные медали «Астана – 20 жыл», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Указом Президента РК Н.А.Назарбаева 134 ветерана органов внутренних дел и Национальной гвардии награждены за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы.

Среди награжденных министром бывшие руководители МВД - министр внутренних дел Болат Искаков, первый заместитель министра Марат Демеуов, заместитель министра Николай Власов, руководители служб Игорь Кан, Болат Ибраев, Кенес Арыстанов, Муратбек Карибаев, Асет Аканов и другие, которые трудились в годы развития столицы нашей страны.

Министр отметил лепту ветеранов в становление органов внутренних дел, обеспечение правопорядка молодого суверенного государства, строительства Астаны. Также он поздравил ветеранов с юбилейным праздником столицы, пожелал крепкого здоровья, благополучия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты