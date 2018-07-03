Калмуханбет Касымов вручил ветеранам юбилейные медали «Астана – 20 жыл»

Указом Президента РК Н.А.Назарбаева 134 ветерана органов внутренних дел и Национальной гвардии награждены за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов вручил ветеранам органов внутренних дел и Национальной гвардии юбилейные медали «Астана – 20 жыл», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Указом Президента РК Н.А.Назарбаева 134 ветерана органов внутренних дел и Национальной гвардии награждены за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы.

Среди награжденных министром бывшие руководители МВД - министр внутренних дел Болат Искаков, первый заместитель министра Марат Демеуов, заместитель министра Николай Власов, руководители служб Игорь Кан, Болат Ибраев, Кенес Арыстанов, Муратбек Карибаев, Асет Аканов и другие, которые трудились в годы развития столицы нашей страны.

Министр отметил лепту ветеранов в становление органов внутренних дел, обеспечение правопорядка молодого суверенного государства, строительства Астаны. Также он поздравил ветеранов с юбилейным праздником столицы, пожелал крепкого здоровья, благополучия.

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