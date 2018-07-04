На Гавайях запретят солнцезащитные кремы

Данное ограничение коснётся косметических средств с содержанием оксибензона или октиноксата.

На Гавайях запретят продажу солнцезащитных кремов, содержащих вредящие коралловым рифам химические вещества, сообщает Лайф со ссылкой на канал CNN.

Соответствующий законопроект 3 июля подписал губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж. Местные законодатели одобрили его в мае, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Одним из главных обоснований документа стало исследование исполнительного директора американской экологической лаборатории Haereticus Environmental Laboratory Крэйга Доунса.

В 2015 году учёные пришли к выводу, что оксибензон и октиноксат препятствуют росту маленьких кораллов. Кроме того, оксибензон токсичен для некоторых кораллов. Вещества попадают в воду вместе с солнцезащитными кремами, которые смываются с людей при погружении.

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