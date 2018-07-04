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Депутат Верховной рады обвинил Россию в краже названия

Такое мнение парламентарий высказал в связи с недавним переименованием военных частей и соединений в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны.

Фото : ПолитЭксперт4 июля 2018, 10:54

Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия", заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина", передают РИА Новости.

Такое мнение парламентарий высказал в связи с недавним переименованием военных частей и соединений в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Политик негативно воспринял изменения в российских вооруженных силах и изложил свое видение истории.

"Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская Империя", — заключил он.

Владимир Путин ранее своими указами присвоил возрожденным частям Вооруженных сил России времен Великой Отечественной войны почетные звания в честь их предшественников. Например, 68-й танковый полк стал гвардейским Житомирско-Берлинским, 90-я танковая дивизия теперь называется "90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия. Позднее начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал действия Путина четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Муженко также написал на своей странице в Facebook, что это событие никак не влияет на ВСУ.l


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