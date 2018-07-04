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Стало известно, зачем художник в Алматы "отрезал" себе ухо

Проходили съемки фильма.

Фото : кадр из видео4 июля 2018, 17:05

Мужчина, "отрезавший" себе ухо на алматинском Арбате, является актером. Об этом сообщили в ДВД города, передает Zakon.kz.

По информации департамента, в этот момент проходили съемки фильма. Человек не пострадал.

Видеозапись стала быстро распространяться в социальных сетях.

"Вчера стали свидетелями как на Алматинском арбате художник отрезал себе ухо", - говорится в подписи к видео.


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