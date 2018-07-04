Стало известно, зачем художник в Алматы "отрезал" себе ухо

Проходили съемки фильма.

Мужчина, "отрезавший" себе ухо на алматинском Арбате, является актером. Об этом сообщили в ДВД города, передает Zakon.kz.

По информации департамента, в этот момент проходили съемки фильма. Человек не пострадал.

Видеозапись стала быстро распространяться в социальных сетях.

"Вчера стали свидетелями как на Алматинском арбате художник отрезал себе ухо", - говорится в подписи к видео.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!