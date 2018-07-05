Избивали лежачего, пинали по голове - в Есике от побоев умер мужчина

Ведется досудебное расследование по ст.106 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

19 июня в одном из магазинов города Есик Алматинской области произошел инцидент, после которого мужчина с травмой головы попал в больницу и скончался там, не приходя в сознание, передает Zakon.kz.

Как рассказал юрист Торехан Мухтаров, представляющий интересы семьи погибшего Мухита, ночью 19 июня он с родственниками пришел в магазин. Один из мужчин прошел внутрь, остальные остались на улице. Подошли несколько парней, один попросил закурить. Мухит дал сигарету, тот следом попросил еще одну. И тогда Мухит сказал, чтобы тот пошел и купил себе сигарет. В ответ подозреваемый пустил в ход кулаки.

Получив удар, Мухит упал на землю, попытался встать, но ему не дали - стали пинать по голове. В итоге 43-летний мужчина, не приходя в сознание, умер в реанимации.

Сейчас, как рассказывает юрист, ведется досудебное расследование по ст.106 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Под стражу взят только один фигурант, остальные на свободе. И, по мнению адвоката, полиция не предпринимает действий для полноты расследования.

"Там было 5 человек, но полиция почему-то задержала только одного. И нашли его родственники и знакомые потерпевшего на следующий день, в том же магазине, где произошло преступление. Как рассказала жена погибшего, она ходила к районному прокурору, там ей сказали, что только основной фигурант пойдет по статье причинение тяжкого вреда здоровью. Но я крайне не согласен с этим, потому что по видео видно, что они там минут 10 его избивают. После того, как он пытался встать, пинали по очереди, только после этого отошли от тела", - рассказал Торехан Мухтаров.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что драка произошла 19 июня в магазине Саттилик. По предварительной версии, умер пострадавший 21 июня в больнице от того, что при падении ударился головой. В настоящее время по данному факту идет следствие, назначены экспертизы, ведутся допросы.

Как выяснилось, задержанный подозреваемый работает грузчиком-продавцом в магазине, где все произошло. Приехал он из Тараза, но жил по месту работы.

"Была группа людей, все они установлены, работа с ними проводится. Лицо, которое непосредственно нанесло удар и пострадавший упал, ударившись головой, задержано. В отношении каждого будет принято процессуальное решение. Никто не уйдет от ответственности", - пояснили в пресс-службе ДВД региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!