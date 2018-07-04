Коллега пропавшей в Алматы продюсера назвала возможную причину исчезнования

Анну продолжают искать третий день.

Причины исчезновения Анны Чакиртовой могли быть связаны с пожаром, который произошел на съемочной площадке. Такую версию корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала близкая подруга пропавшей и исполнительный продюсер исторического кинопроекта «Томирис» Светлана Нам.

По словам подруги, в пропаже Анны Чакиртовой не может быть криминального характера. Светлана Нам считает, что эта история связана со стрессом пропавшей.

«Пару дней до ее пропажи на съемках произошел пожар, который потушили быстро. Никто не пострадал, но дело не в этом, а в том, что это стало последней каплей. Анна устала очень, все накопилось. Сейчас к ее поискам подключены сотрудники полиции, экстрасенсы. Мне хочется верить, что она просто устала и скоро вернется», - говорит Светлана Нам.

С ее слов, также стало известно, что похожую на Анну Чакиртову женщину видели в нескольких частях города. Родные верят, что в скором времени женщина вернется домой.

Напомним, полиция Алматы разыскивает Анну Чакиртову, продюсер фильма «Томирис». Ранее сообщалось, что женщина пропала 2 июля примерно в 21:20. Она вышла из дома и не вернулась.

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