Кайрата Нуртаса обвинили в покупке образовательного гранта

Доцент ЕНУ Мырзантай Жакып заявил, что Мейрамбек Беспаев, Кайрат Нуртас и Жанар Дугалова не посещают занятия.

Доцент Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва Мырзантай Жакып обвинил известных казахстанских артистов Мейрамбека Беспаева, Кайрата Нуртаса и Жанар Дугалову в покупке магистерских грантов, передаёт корреспондент BNews.kz.

Об этом он рассказал в эфире телеканала КТК. По словам доцента, ежегодно на каждую магистерскую профессию выделяется 10-20 грантов, треть из них присваиваются артистам эстрады. Преподаватель считает это несправедливым, поскольку звёздные студенты не посещают занятия.

"Среди грантников есть всеми любимые Мейрамбек Беспаев, Кайрат Нуртас и Жанар Дугалова. За два года ни одного из них я не видел на своих лекциях. Если они приходят в университет, то делают из этого события отдельный праздник. Какой это праздник? Это нормально, они студенты и должны посещать занятия. Вместо того, чтобы сидеть за партой в аудитории, они попивают чай с ректором или проректором. А затем нам поступают распоряжения, чтобы мы им поставили пятёрки. Отказывать нельзя, иначе лишат работы", - заявил доцент.

В свою очередь певец Мейрамбек Беспаев публично ответил на критику.

"Есть люди, которые не могут разделить чужое счастье. Я не собираюсь отнимать чужое место и подаваться в доценты, у меня есть своё место в творчестве. Могу сказать одно – перед поступлением в ЕНУ я учился и в других университетах, всегда совершенствовал свои знания. Грант я получил своими силами", - написал певец на своей странице в Instagram.

Отметим, что преподаватели ЕНУ и певец Кайрат Нуртас отказались давать свои комментарии. А менеджер Жанар Дугаловой Нуржауан опровергла обвинения.

"По возможности Жанар ходила в университет, диплом она не покупала", - отметила представитель исполнительницы. Добавим, что вопрос о том, как часто популярная певица посещала занятия, остался без ответа.

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