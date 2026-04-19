Кайрат Нуртас мечтает быть востребованным, как Меладзе

Вне зависимости от возраста 37-летний Кайрат Нуртас хочет петь как Валерий Меладзе. Об этом он рассказал в интервью Динаре Сатжан.

Казахстанский певец поделился своими творческими планами на долгосрочный период. По его признанию, он хотел бы оставаться на сцене как можно дольше и продолжать радовать слушателей независимо от возраста.

В качестве примера он привел российского исполнителя Валерия Меладзе, который уже много лет сохраняет популярность и активно гастролирует.

"Вот Меладзе прет", – восхитился популярным исполнителем Кайрат Нуртас.

Только в комментариях интернет-пользователи подвергли сомнению вокальные данные казахстанца, а некоторые и вовсе заявили об их отсутствии. С их слов, для начала Кайрату следует поработать над дикцией, а потом уже замахиваться на исполнительский уровень Меладзе.

Тем не менее стоит отметить, что в 2024 году на одном из частных мероприятий, музыканты совместно исполнили одну песен братьев Меладзе.

Также в Казнете высмеяли новый образ Турсена Алагузова на модном показе Аиды Кауменовой.