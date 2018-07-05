Родные пропавшего в Алматы продюсера рассказали о ее поведении

Перед пропажей Анна Чакиртова вела себя странно.

В Алматы продолжаются поиски продюсера Анны Чакиртовой, которая пропала три дня назад. Она поставила мобильный телефон на зарядку, оставила сумку с документами и деньгами дома, вышла на улицу и исчезла. Полиция и волонтёры уже подключились к поискам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "КТК".

Подъезд собственного дома – последнее место, где видели Анну Чакиртову, её зафиксировала камера видеонаблюдения. Женщина зашла домой. Родные предполагают, что после она могла выйти через отдельную дверь, которая находится вне зоны камер.

Последней, с кем общалась пропавшая, была ее дочь Камилла. Беседа эта была необычной, её мама не ограничилась простым вопросом о делах.

"Последнее сообщение мне мама написала в девять часов 24 минуты. Она написала, что я тебя люблю. Она обычно так не писала. Она просто очень напряженная была из-за большого количества работы. Она обычно писала очень коротко и по делу всегда", - сказала она.

По словам мужа Анны, по пути с работы она заходила к нему в офис, это было примерно за час до исчезновения. Они, как обычно, побеседовали. Потом она пошла в аптеку, чтобы купить лекарство от головной боли, затем домой, после чего и пропала. Родные рассказывают: раньше женщина никогда не исчезала.

"Никогда не было. Я всегда в курсе был. Ну, еще некую роль сыграло то, что она, оказывается, оставила свой телефон здесь. Поставила на беззвучный режим. Он был разряжен, видимо, когда она поднялась сюда. Она поставила телефон заряжаться и вышла", - сказал Мурат Нугманов.

Родные пропавшей еще больше забеспокоились после того, как накануне с неизвестного номера позвонила женщина и шепотом сказала, что она и есть Анна. При этом фоном звучали мужские голоса, после чего звонок резко прервался.

"Позвонили моей тете, там были еще подруги мамы и еще родственники. Они спрашивали: Анюта, это ты? На что ответили: да. Но при этом отвечали с таким, знаете, как при панической атаке, с быстрым дыханием то есть", - поделился сын Анны Алан Нугманов.

Полиция и волонтеры уже подключились к поискам. Пока результатов никаких. Добровольцы расклеивают объявления и разрабатывают план поиска по городу.

Полиция завела дело. Сейчас оперативная группа расспрашивает соседей и прочeсывает окрестности.

"В настоящий момент прорабатываются всевозможные версии. Изучается образ жизни гражданки Чакиртовой. Проверяется круг ее близкого общения, в результате чего по итогам этих мероприятий удастся установить картину и причину ее исчезновения", - проинформировала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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